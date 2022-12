Home Deals 1. Tag des 2022er Countdown bei iTunes – „The Kings Man – The Beginning“ für 4,99€

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Dezember 2022 um 14:11 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das erste Türchen darf heute im Adventskalender geöffnet werden. Wer keine Süßigkeiten mag, der darf den Blick auch in diesem Jahr auf Apples Countdown werfen. Die kommenden 31 Tage gibt es jeweils einen reduzierten Film, heute fangen wir mit „The King´s Man“ an

Erster Tag im 2022er Countdown

Entdecken Sie den Ursprung des ersten unabhängigen Geheimdienstes in The King’s Man – THE BEGINNING. Einige der schlimmsten Tyrannen und Verbrechergenies der Welt, darunter Rasputin (Rhys Ifans), haben sich versammelt, um einen Söldnerkrieg zu planen, der Millionen unschuldiger Menschen auf der ganzen Welt vernichten wird. Hier kommt Kingsman ins Spiel, der erste unabhängige Geheimdienst der Welt. Auf höchstes moralisches Niveau und höchste Diskretion eingeschworen nutzen die tödlichen, bestens ausgebildeten Spione eine edle Herrenschneiderei als Tarnung für ihre Organisation. Im Bestreben, das bevorstehende Blutbad zu verhindern, wirbt das Kingsman-Gründungsmitglied, der Duke of Oxford (Ralph Fiennes) einen Schützling, Conrad (Harris Dickinson), an, sich der Organisation anzuschließen und der Geschichte zu einem positiveren Verlauf zu verhelfen. Unter der Regie von Matthew Vaughn und mit brillianter Besetzung, unter anderem Gemma Arterton, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Brühl, sowie Djimon Hounsou und Charles Dance ist The King’s Man – THE BEGINNING ein mitreißendes Kapitel der Kingsman-Reihe.

https://www.youtube.com/watch?v=Wczqurik5LI

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

-----

