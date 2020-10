„‌iPhone‌ for Life“: Apple lässt sich interessante Wortmarke schützen

Apple hat sich eine interessante Formulierung für Werbezwecke schützen lassen: Der Antrag zum Schutz von „‌iPhone‌ for Life“ wurde zuerst in Hongkong eingereicht. Denkbar ist, dass Apple damit für ein iPhone-Upgradeprogramm werben möchte. In den USA werden solche bereits länger von Apple angeboten.

Die überhaupt nicht zweideutige Formulierung „‌iPhone‌ for Life“ hat Apple sich nun als geschützte Wortmarke gesichert, zunächst wurde der Antrag in Hongkong eingebracht, wie aus aktuellen Branchenberichten hervorgeht. Mit „‌iPhone‌ for Life“ hatten dort bereits lokale Telekommunikationsanbieter geworden, auch der amerikanische Mobilfunker Sprint setzt die Phrase bereits ein.

Was Apple mit den Rechten daran anfangen möchte, bleibt zunächst noch abzuwarten, man kann aber spekulieren. Eingesetzt werden kann sie von Apple laut Antrag für Zwecke in Verbindung mit Telekommunikation, Finanzierungsgeschäften, Kreditverträgen oder vergleichbaren Anwendungen. Entsprechende Angebote erfreuen sich in den USA bereits seit geraumer Zeit einer gewissen Beliebtheit.

Nutzung für das iPhone-Upgradeprogramm wäre denkbar

Es wäre möglich, dass Apple mit dieser Formulierung für eine neue Art der iPhone-Finanzierung wirbt. Die kann in den USA etwa auch ganz einfach mit wenigen Klicks über die ebenfalls nur dort verfügbare Apple Card beantragt werden. Allerdings könnte Apple auch das iPhone-Upgradeprogramm unter diesem Namen laufen lassen. Es stellt Nutzern gegen entsprechende Gebühr jährlich das neue iPhone-Modell zur Verfügung. Nach Deutschland hat Apple dieses Programm bis jetzt nicht gebracht, hier werden entsprechende Angebote nur im Rahmen von Premiumverträgen mancher Mobilfunkanbieter erbracht. Wann wir eine entsprechende Produktnutzung von Apple sehen werden, bleibt aber einstweilen noch offen.

