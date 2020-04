watchOS 6.2.5 Beta 3 für Entwickler ebenfalls erschienen

Apple hat neben den übrigen Betas auch watchOS 6.2.5 Beta 3 für die Entwickler bereitgestellt. Dieses kleiner Update wird keine relevanten Änderungen für Nutzer von watchOS bringen, die aktuell bekannt sind.

Neben iOS 13.5 Beta 1 und macOS Catalina 10.15.5 Beta 3 hat Apple heute Abend auch watchOS 6.2.5 Beta 3 an die Entwickler ausgegeben. Das Update der Testversion folgt zwei Wochen auf die Verteilung von watchOS 6.2.5 Beta 2 und einen Monat auf die finale Version von watchOS 6.2 für alle Nutzer, die unter anderem die universellen Käufe für Nutzer der Apple Watch gebracht hatte.

Um das Update auf die Beta 3 von watchOS 6.2.5 durchführen zu können, ist es nötig, die Uhr auf dem Ladegerät zu platzieren, diese muss zudem mit dem selben WLAN wie das gekoppelte iPhone verbunden sein. Zudem muss der Akku zu wenigstens 50% geladen und das passende yEntwicklerprofil auf der Watch installiert sein.

watchOS 6.2.5 bringt wohl kaum Neuerungen

Es ist aktuell nichts über interessante Neuerungen in watchOS 6.2.5 bekannt, das Update verbessert vermutlich in der Hauptsache lediglich die allgemeine Performance, Sicherheit und Stabilität von watchOS. Falls noch etwas spannendes bekannt wird, tragen wir es nach. Eine Public Beta von watchOS-Betas für freiwillige Tester gibt es nicht.

Bemerkt ihr erwähnenswerte Neuerungen in der Beta?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!