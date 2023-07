Home Featured visionOS-Beta: Diese Features kommen neu auf die Brille

visionOS-Beta: Diese Features kommen neu auf die Brille

Apple hat unlängst die zweite Beta von visionOS vorgelegt, dem Betriebssystem für die Vision Pro. Noch können Entwickler dies nur indirekt testen, indem sie Xcode und den Emulator nutzen. Bald werden aber die ersten Entwickler auch die Hardware in Händen halten. Die frische Beta ergänzt einige Funktionen.

Auf der Computerbrille Vision Pro läuft das Betriebssystem visionOS. Das gibt es seit kurzem für die registrierten Entwickler in einer aktualisierten Beta. Diese weist naturgemäß einige Neuerungen und funktionale Änderungen auf, wie verschiedene Beobachter notiert haben.

So wurde etwa die Nutzung von Facetime auf der Brille vervollständigt: Anders als in regulären Gruppenanrufen, werden auf der Brille nur maximal neun Personen / Avatar für den Träger in seiner virtuellen Umgebung dargestellt. Zwar können auch hier bis zu 32 Teilnehmer in einem Anruf sein, jedoch nicht alle sichtbar bleiben. Der Nutzer wählt die neun Personen aus, die er sehen möchte.

Interessanterweise können Nutzer ihre virtuelle 3D-Umgebung mit den Anrufern teilen, das Ausmaß an Immersion kann der Nutzer hier auch manuell regulieren, wie 9to5Mac entdeckt hat. Allerdings dürfte dieses Feature schon recht nah an einige Darstellungen aus Science-Fiction-Produktionen herankommen.

Die neue Beta macht zudem klarer, dass Apps zwar die Kameras der Brille nicht nutzen dürfen, jedoch auf die Kameraperspektive des Avatars zugreifen können.

Weitere Neuerungen in visionOS

Ergänzt wurde auch die Optik ID, eine Iris-Erkennung, die analog zu Face ID oder Touch ID funktioniert und das Gerät entsperrt beziehungsweise Käufe per Apple Pay freigibt. Die sind im Gastmodus generell nicht möglich. Die Optik ID ist zudem nötig, um die Brille als externes Mac-Display zu nutzen.

Die neue Beta von iOS 17 zeigt zudem die Möglichkeit, eine App auf dem iPhone für die Brille zu laden. Diese landet dann direkt auf der Vision Pro. Falls das nicht klappt, kann der Nutzer auf der Vision Pro den App Store öffnen und den Download anstoßen.

Wenn schließlich eine App hängen bleibt, kann man sie durch Gedrückthalten der Krone und der oberen Bedienteste beenden.

Vision Pro startet Anfang des Jahres in den USA, die Markteinführung in Deutschland erfolgt zu einem noch völlig offnen Zeitpunkt in der Zukunft.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!