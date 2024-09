Home Sonstiges Um 11:00 Uhr wird’s laut: Bundeswarntag Smartphones und Smartwatches schrillen

Um 11:00 Uhr wird’s laut: Bundeswarntag Smartphones und Smartwatches schrillen

Am 12. September um 11 Uhr werden bundesweit die Alarmkanäle getestet. Das jährliche Ritual stellt sicher, dass im Notfall alle Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Seit wenigen Jahren gehört auch die Warnung über iPhone, Apple Watch und Co dazu. Wir zeigen euch, wie ihr den Alarm stummschaltet.

Es ist bereits der vierte bundesweite Warntag in dieser Form. Um 11 Uhr machen sich neben Kirchturmglocken und Sirenen auch elektronische Endgeräte wie das iPhone oder die Apple Watch bemerkbar. Die Warnung über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast kommt dabei zum zweiten Mal zum Einsatz.

Keine Entwarnung über iPhone und Apple Watch

Alle teilnehmenden Landkreise können individuell entscheiden, ob neben der Warnung über Cell Broadcast auch Sirenen und Lautsprecherwagen warnen. Gegen 11:45 Uhr wird dann über alle gängigen Warnmittel eine Entwarnung verteilt. Laut „Bundesministerium des Innern und für Heimat“ passiert das aber nicht über Cell Broadcast.

„Unsere Warnsysteme retten im Notfall Menschenleben“, erklärt Innenministerin Nancy Faeser in einer Pressemeldung. Wer am Warntag allerdings nicht gestört werden will oder einen wichtigen Termin hat, kann entsprechende Geräte wie das iPhone oder die Apple Watch einfach ausschalten oder in den Flugmodus versetzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.