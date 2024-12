Home Apple Teufel Boomster AC/DC Edition im Test – Der perfekte Soundtrack (nicht nur) für Rock-Liebhaber? | REVIEW

Verfasst von Hannes // 12. Dezember 2024

Mit dem tragbaren Outdoor-Speaker hat Teufel einen Lautsprecher auf den Markt gebracht, der nicht nur durch seinen kraftvollen Klang, sondern auch durch sein ikonisches Design ins Auge fällt. So schlägt sich der limitierte Teufel Boomster AC/DC Edition im Test.

Unboxing und erster Eindruck: Hochwertiger Auftritt mit Rock-Flair

Schon die Verpackung macht klar, dass hier ein Premium-Produkt drinsteckt. Besonders positiv ist dabei hervorzuheben, dass Teufel auf überflüssige Umverpackung verzichtet hat – das ist nicht nur nachhaltig, sondern gefällt uns besonders gut. Weniger Plastik und Karton bedeuten weniger Müll, ohne dabei den Schutz des Geräts zu beeinträchtigen.

Beim Auspacken fällt sofort das schicke schwarz-goldene Design auf, das mit dem ikonischen AC/DC-Logo veredelt ist. Die Verarbeitung ist robust und wertig – ein echtes Statement, das man gerne herzeigen möchte. Dank der IPX5-Zertifizierung ist der Boomster gegen Spritzwasser geschützt, was ihn zu einem Begleiter für drinnen sowie für draußen macht.

Besonders praktisch: Der integrierte Tragegriff liegt gut in der Hand und macht es einfach, den Speaker trotz seines Gewichts von 3,75 Kilogramm zu transportieren. So kann man den Boomster entspannt mit in den Park oder zur nächsten Hausparty nehmen.

Funktionen und Bedienung: Simpel und effektiv

Apropos Hausparty: Neben der Bluetooth-Funktion für kabelloses Streaming in CD-Qualität gibt es auch einen Aux-Eingang, falls ihr Geräte per Kabel anschließen möchtet. Dieser Eingang ist mit einem kleinen Gummideckel abgedeckt.

Auch unterstützt der Boomster Multipoint, womit ihr beispielsweise zwei Handys als Audioquellen koppeln könnt. Für ganz großes Sound-Kino gibt es die Möglichkeit, zwei Geräte für den Stereo-Modus zu verbinden. Die UKW- und DAB+-Funktionalität machen den Speaker außerdem auch zu einem Radio, etwa ideal für den Alltag im Home-Office. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung sorgt zudem für mehr Komfort bei der Nutzung.

Die Bedienung des Boomsters läuft abseits der Fernbedienung über physische Tasten auf der Oberseite – richtig angenehm, denn im Vergleich zu empfindlichen Touchflächen bieten die Tasten Präzision und Robustheit. Die Tasten sind intuitiv angeordnet, sodass ihr die Lautstärke, Quelle oder Play/Pause einfach einstellen könnt. Mega praktisch: Auf drei Tasten könnt ihr eure Lieblingssender speichern. Mit der schwenkbaren Teleskopantenne holt ihr euch den besten Empfang, während die Senderanzeige im Display euch immer klar anzeigt, welcher Sender gerade läuft.

Ein kleiner negativer Aspekt: Auf dem Gummi der Tasten bleiben Staub und kleinere Fussel sehr gut haften.

Klangqualität & Mobilität: Ein Konzert für unterwegs

Hier zeigt Teufel, warum sie in der Audio-Welt einen exzellenten Ruf genießen. Der Boomster liefert einen satten, druckvollen Klang mit einem klaren Fokus auf Bass und Volumen. Der Boomster arbeitet in einem Frequenzbereich von 44 – 20.000 Hz und der Bass lässt sich von -6 bis +6 ganz individuell nach Vorliebe einstellen. Die Dynamore-Technologie sorgt für eine breite Klangbühne, die besonders bei Rockklassikern wie „Thunderstruck“ beeindruckt. Der Subwoofer gibt ordentlich Gas, ohne dass der Sound dabei verzerrt wirkt, ideal für laute Umgebungen oder große Räume. Das macht echt Spaß! Und auch bei geringeren Lautstärken bleibt der Klang detailliert. Ob Musikstreaming über Bluetooth oder Radio (UKW und DAB+): Der Boomster ist vielseitig einsetzbar und meistert jede Aufgabe mit Bravour.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden bei mittlerer Lautstärke, laut Hersteller, macht der Boomster auch längere Partys mit. Fun fact: Der Boomster fungiert auch als Powerbank mit USB-A-Anschluss. So könnt ihr auch unterwegs euer Smartphone aufladen.

Ein Muss nicht nur für Rockfans

Der Teufel Boomster AC/DC Edition ist nicht nur ein Lautsprecher, sondern ein echtes Statement. Das ikonische Design gepaart mit kraftvollem Sound und vielseitigen Funktionen machen ihn zur perfekten Wahl für Musikliebhaber, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Mit einem Preis von aktuell 369,99 Euro ist er definitiv kein Schnäppchen, doch die Qualität und Exklusivität rechtfertigen die Investition auf jeden Fall. Besonders AC/DC-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Und mal ehrlich: Weihnachten steht vor der Tür! Wenn ihr noch ein Geschenk sucht, das wirklich Eindruck macht, dann ist der Boomster die ideale Gelegenheit, jemandem eine besondere Freude zu machen – oder euch selbst.

