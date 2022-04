Home Apple Tag der Erde: So setzt Apple sich für mehr Umweltschutz ein

Heute wird der Tag der Erde gefeiert, an dem wie immer international zu umweltbewussteren Handeln aufgerufen wird, begleitet von Forderungen für mehr Umweltschutz. Wie jedes Jahr nimmt auch Apple an dieser Aktion teil.

Jedes Jahr am 22. April findet der internationale Tag der Erde statt. Laut der Webseite der Organisatoren liegt in diesem Jahr der Fokus darauf, den Abfall zu verringern und die Nutzung nachhaltiger Kleidung zu fördern. Darüber hinaus wird auch dazu aufgerufen, mehr Bäume zu pflanzen und die Öffentlichkeit besser über die Auswirkungen des Klimawandels zu informieren.

Apple unterstützt Umweltschutz finanziell

Anfang des Monats wurde bereits bekannt, dass Apple zur Feier des Tages der Erde einen Teil seiner Einnahmen dem Umweltschutz zugutekommen ließe. Dabei hat Apple in der Zeit vom 14. April bis zum heutigen Tag für jede Transaktion, die mit Apple Pay in einen seinen Stores oder im Online-Store getätigt wurde, einen Dollar an den WWF gespendet.

Auch Apples Webseite steht heute im Zeichen des Umweltschutzes. Auf dieser präsentiert sich der Konzern als umweltbewusst und informiert darüber, inwiefern seine Produkte Umweltstandards erfüllen.

Außerdem erläutert Apple auch seine Ziele für die Zukunft in Bezug auf Umweltneutralität. Dabei betont das Unternehmen, es wolle seine gesamte Lieferkette so umgestalten, dass sie bis 2030 kohlendioxidneutral werde.

