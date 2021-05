Home Apps Safari Technology Preview 124 für interessierte Tester ist erschienen

Safari Technology Preview 124 für interessierte Tester ist erschienen

Apple hat eine neue Version seines experimentellen Browsers Safari Technology Preview für interessierte Tester veröffentlicht. Diesen Ableger seines Browsers gibt Apple seit nun mehr schon bald fünf Jahren heraus. Die Safari Technology Preview ist im Grunde eine Art fortlaufender öffentlicher Beta-Test künftiger Safari-Versionen.

Apple hat eine neue Version seines Safari Technology Preview genannten experimentellen Zweigs von Safari veröffentlicht. Safari Technology Preview 124 kann ab sofort von der entsprechenden Website heruntergeladen und installiert werden.

Apple adressiert mit dem Update der Safari Technology Preview auf Version 124 verschiedene allgemeine Verbesserungen und Problembehebungen in den Bereichen Web Inspector, CSS, JavaScript, Web API, Rendering, Wheel Events, Web Driver, WebGL, WebRTC, WebCrypto und Scrolling. Apple betreibt mit der Safari Technology Preview eine bereits lange laufende Version eines permanenten öffentlichen Beta-Test von Safari.

Die Safari Technology Preview wird bereits seit 2016 von Apple an interessierte Nutzer verteilt.

Kostenloser Test zukünftiger Safari-Versionen

In der Safari Technology Preview werden neue Features und Funktionen umgesetzt, die zu einem späteren Zeitpunkt in die stabile Version von Safari auf dem Mac Einzug halten. Nutzer können die neuen Features testen und zugleich ihr Feedback an Apple senden, sodass man dort auf Probleme bereits frühzeitig aufmerksam wird.

Die Nutzung von Safari Technology Preview ist kostenlos und ohne vorherige Registrierung nötig. Die Safari Technology Preview ersetzt zugleich nicht die reguläre Version von Safari auf einem Mac, sondern wird parallel zu dieser installiert. Aktuell basiert die Safari Technology Preview auf Safari 14, der standardmäßig unter macOS Big Sur ausgeliefert wird. Alle weiteren Details und der Download finden sich auf der entsprechenden Website bei Apple.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!