Home Sonstiges Programmtipp: Auf Prime Video Champions League schauen – Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen

Programmtipp: Auf Prime Video Champions League schauen – Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. September 2022 um 14:02 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Amazon konnte sich mit Prime Video die Übertragungsrechte auch für diese Saison für das Topspiel oder das Spiel mit deutscher Beteiligung am Dienstag sichern. Deshalb wird heute Abend pünktlich zum ersten Spielzeit der neuen Champions League-Saison mit Borussia Dortmund die neue Spielzeit begrüßen.

Wer nicht genug von Fußball bekommen kann, weiß natürlich, dass heute Abend CL angesagt ist. In Europas Königsklasse ist die Jagd nach dem Henkelpott wieder eröffnet und 31 Mannschaften wollen Real Madrid vom Thron stürzen. Am ersten Spieltag greift mit Borussia Dortmund gleich der erste deutsche Verein ein und möchte das Ausscheiden in der Gruppenphase aus der vergangenen Saison ungeschehen machen. Mit dem heutigen Gegner FC Kopenhagen sollte ein Sieg drin sein, zumal man zuhause im Westfalenstadion vor der Südtribüne spielt.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 19.30 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!