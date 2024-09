Home Apps Pixelmator Pro ist in Version 3.6.7 erschienen: das ist neu

Pixelmator Pro ist in Version 3.6.7 erschienen: das ist neu

2. September 2024

Wer Bilder bearbeiten will, kann auf dem Mac aus einer Vielzahl an Alternativen wählen. Auch dank der diversen Mockups ist Pixelmator Pro in der redaktionellen Szene durchaus beliebt. Wie dem auch sei, es steht mal wieder ein Update an, welches die Unterstützung weiterer RAW-Formate vorantreibt. Das ist aber weiterhin nicht alles.

Pixelmator Pro 3.6.7 kommt mit diesen Verbesserungen

Analog zum letzten Update von Photomator führen die Entwickler, beide Programme stammen aus der gleichen Softwareschmiede, die identischen Verbesserungen ein. Auch hier soll das automatische Begradigen nun viel besser funktionieren. Anbei einmal die Release-Notes:

Automatisch begradigen

Der Algorithmus für die automatische Begradigung wurde komplett überarbeitet und bietet nun eine 5x höhere Präzision, insbesondere bei Bildern mit unklarem Horizont und bei Bildern mit schlechter Qualität.

Weitere Verbesserungen und Korrekturen

RAW-Dateien von Nikon Z 8-Kameras werden jetzt im DX-Format sowie in den Zuschneidemodi 1:1 und 16:9 unterstützt.

Verbesserte Stabilität bei der Arbeit mit SVG- und PSD-Dokumenten.

Beim Exportieren von Text mit inneren oder äußeren Strichen in SVG oder PDF wurden die Striche in der exportierten Datei nicht korrekt angezeigt. Behoben.

Bei der Arbeit mit RAW-Dateien von bestimmten Olympus-Kameras wurde die Anwendung manchmal unerwartet beendet. Behoben.

Update ist kostenfrei

Hier kommt die beste Meldung und wir erwähnen es deshalb immer wieder, weil gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Bestandskunden können das Update auch dieses Mal kostenfrei im Mac App Store laden

Wie lange der Entwickler Updates noch kostenfrei anbieten wird, können wir indes schwer einschätzen. Aktuell jedoch scheint es keine Anzeichen für die Einführung einer Abo-Funktion zu geben, von daher gibt es weiterhin eine uneingeschränkte Empfehlung für die Software

