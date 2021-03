Home Apple Neuer Rekord? Apple kündigt Q2-Quartalszahlen für Ende April an

Apple hat seine nächsten Quartalszahlen angekündigt. Das Unternehmen wird die Ergebnisse für das zweite Fiskalquartal 2021 am 28. April bekanntgeben. Es deutet im Vorfeld einiges auf einen abermaligen Rekord hin, auch wenn im zurückliegenden Quartal keine neuen Produkte eingeführt worden sind.

Apple hat heute den Termin für die Bekanntgabe seiner nächsten Quartalszahlen bekanntgegeben. Das Zahlenwerk wird am 28. April veröffentlicht und zwar um 13:30 Uhr Ortszeit, was bei uns wie immer auf den fortgeschrittenen Abend fällt. Im Anschluss wird Apple den bekannten Conference Call abhalten, in dem Tim Cook und CFO Luca Maestri über die Lage des Unternehmens sprechen und Fragen von Investoren und Analysten beantworten.

Apple steuert auf neuen Quartalsrekord zu

Das zurückliegende Quartal deckt den Zeitraum vom 27. Dezember bis zum 27. März ab, Apple hat in dieser Zeit keine neuen Produkte vorgestellt. Im Gegenteil wurden in dieser Zeit zwei Produkte abgekündigt: Der iMac Pro und der originale HomePod. Dennoch deuten viele Einschätzungen auf einen neuen Rekord hin. Laut Prognose von 27 Analysten könnte Apple den bisher besten Quartalsabschluss einer Q2-Bilanz von 2018 übertreffen, damals hatte Apple 61,1 Milliarden Dollar erlöst. Für dieses Quartal liegt der geschätzte Umsatz des Konzerns bei rund 76,9 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 58,3 Milliarden Dollar.

Während viele Branchen unter der Corona-Pandemie und der dadurch ausgelösten Gesundheitskrise leiden, ist die Nachfrage nach IT-Produkten in der Krise auch durch den weltweiten Trend zum Home-Office drastisch angesprungen.

