„Mission Impossible: Dead Reckoning Teil 1“ in Dolby Atmos und 4k ab sofort bei iTunes erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Oktober 2023 um 18:43 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die Prime Deal Days sind in vollem Gange und wir hatten auch bereits Deals in Sachen Hardware für das Heimkino gebracht. An dieser Stelle wollen wir uns um das visuelle Erlebnis kümmern, denn ab heute ist bei iTunes ein absoluter Blockbuster erhältlich.

„Mission Impossible: Dead Reckoning – Teil 1“ bei iTunes erhältlich

Wer auf James Bond steht und mehr Action haben möchte, der ist bei dem „Mission Impossible“-Franchise genau richtig. Nach dem Durchhängen mit dem dritten und vierten Teil konnte vor allem „Mission Impossible: Fallout“ Fans und Kritiker gleichermaßen versöhnen. Nun ist der siebte Teil ab sofort bei iTunes verfügbar und wartet mit einem Goldie auf – soweit wir das überblicken können, gibt es den Film nur hier in 4k, mit Dolby Vision und der Dolby-Atmos-Tonspur. Anbei die Filmbeschreibung:

Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team begeben sich auf ihre bisher gefährlichste Mission: Sie müssen eine furchterregende neue Waffe aufspüren, die die gesamte Menschheit bedroht, bevor sie in die falschen Hände gerät. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und ein tödlicher Wettlauf um den Globus beginnt. Konfrontiert mit einem mysteriösen, allmächtigen Feind muss Ethan erkennen, dass nichts wichtiger ist als seine Mission – nicht einmal das Leben derer, die ihm am Herzen liegen.

Der Film kostet bei iTunes 16,99 Euro und kann ab sofort erworben werden. Für die optimale Wiedergabequalität solltet ihr ein aktuelles Apple TV einsetzen.

