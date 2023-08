Home Apps Mactracker in Version 7.12.8 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. August 2023 um 20:33 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Apple hat mittlerweile ein beeindruckend breites Portfolio an verschiedenen Geräten aufgebaut, sodass man nicht immer den Überblick in Gänze hat. Genau hier setzt die App Mactracker an, die als Datenbank alle wichtigen Informationen aller jemals veröffentlichten Geräte zusammenfasst. Mit dem aktuellen Update werden nun weitere kleinere Lücken in der Datenbank geschlossen.

Mactracker 7.12.8 erschienen

Version 7.12.8 kennzeichnet natürlich den Ableger für macOS, unter iOS bzw. iPadOS lautet die Versionsnummer 4.8.3. Die Änderungen sind aber identisch. Mit diesem Update werden wieder Lücken geschlossen, die das alte Portfolio Apples betreffen. Anbei die Release-Notes aus dem App Store:

Fügt Macintosh HDI-20 externes 1.4MB Diskettenlaufwerk und Macintosh PowerBook 2400c Diskettenlaufwerk hinzu

Fügt zusätzliche Versionsinformationen zu System Software 6.0 – Mac OS 9.2 hinzu

Fügt Details zu den neuesten OS-Versionen hinzu

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

Wie bereits erwähnt, der Ableger auf dem iPhone und iPad ist ebenfalls aktualisiert worden.

Ein Pflichtdownload

Mactracker ist eine umfassende Enzyklopädie, die nicht nur die aktuellen Modelle umfasst. Ganz im Gegenteil, die Datenbank ist ziemlich umfangreich und umfasst alle alten Produkte, sogar Drucker lassen sich dort nachschlagen. So bekommt man mit wenigen Klicks heraus, welche Software das Maximum darstellt und bei älteren Geräten gibt es Auskünfte, wie groß die SSD und der RAM maximal sein darf. Außerdem lassen sich dort Garantieinformationen für die eigene Hardware hinterlegen. Unserer Meinung nach also ein absoluter Pflichtdownload.

