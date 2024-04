Home Deals MacBook Air mit M3 knapp 10% günstiger

Wer auf der Suche nach einem neuen MacBook ist, der sollte sich das MacBook Air mit M3 ansehen. Der M3 bietet beispielsweise mehr Leistung im Multicore als ein M1 Pro und auch hier gibt es das neue Farbfinisch Space Black. Bereits wenige Wochen nach Marktstart gibt es hier durch die Bank weg auch die ersten Rabatte.

MacBook Air mit M3 im Angebot

Apple hat das Design nicht angefasst, was aber nach dem Redesign mit dem M2 auch nicht notwendig war. Die Verbesserungen sind unter der Haube zu finden. Der neue M3 bietet ein deutliches Plus an Performance, zumal ist die SSD selbst in der kleinsten Ausstattung dank der zwei NAND-Riegel wieder so flott wie im Modell mit M1. Last but not least werden im Clamshell-Modus erstmalig zwei externe Monitore unterstützt.

Zu beachten für den Betrieb zweier Monitore

Das neue MacBook Air mit M3 unterstützt zwei externe Monitore, wenn das Gerät selbst zugeklappt ist. Apple hat nun aber diese Angabe weiter präzisiert und unterstrichen, dass der Betrieb von zwei externen Bildschirmen vom Hub abhängig ist. Hier muss man darauf warten, dass der jeweilige Hersteller schnellstmöglich die Beschreibungen aktualisiert. Satechi hat beispielsweise vorab in einem Tweet seine kompatiblen Modelle genannt und ihr solltet zunächst auf den Hersteller ausweichen.

