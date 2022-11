Home Hardware Lite Bulb Moments: Neuer Hersteller von Lichterketten geht an den Start

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. November 2022 um 12:22 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Im Herbst gibt es nicht nur neue Produkte, ab und an gibt es auch neue Hersteller Damit kommen wir zu Lite Bulb. Hierbei handelt es sich um einen Hersteller smarter Lichterketten aus Dänemark. Wir geben einen kurzen Überblick.

Lite Bulb Globe Vintage Light Lichterkette

Die LED-Lichterkette Globe Vintage von Lite Bulb Moments verfügt neben der smarten Steuerung auch über ein ansprechendes Retrodesign und orientieren sich am Filament-Design. Die Lichterkette ist wasserfest und kann deshalb auch im Außenbereich im Garten oder an der Terrasse eingesetzt werden. Anbei einmal die wichtigsten Daten in der Übersicht:

Smarte Lichterkette im dekorativen Retrodesign für stimmungsvolles Weißlicht im Innen- und Außenbereich

Steuerung über App, Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant oder Schalter am Gerät

Weißlicht mit Farbtemperaturen von 2700 bis 6500 Kelvin

Dazugehörige kostenlose Lite-App (Android 4.4 oder höher, iOS 9.0 oder höher, macOS 11.0 oder höher)

Lite-App ermöglicht Einstellung von Farbtemperatur, dynamische Szenen und Dimmen.

Musik-Licht-Synchronisation ermöglicht die Visualisierung von Tönen und rhythmische Farbspiele in Echtzeit.

Über die tuya-App außerdem kompatibel mit Smart-Home-Systemen wie Samsung SmartThings

Netzteil spritzwassergeschützt nach IP44, Lichterkette selbst wasserdicht nach IP65

Lebensdauer: 25.000h

Länge: 13 Meter Gesamtlänge (10 Meter Lichterkette, 3 Meter Anschlusskabel)

Eingebunden wird die Lichterkette über WLAN, leider nur im 2,4 GHz-Frequenzband. Unklar ist zudem, ob man eine Unterstützung für Matter nachreichen wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Lichterkette ist ab sofort bei Amazon im deutschen Handel verfügbar. Mit 99 Euro ist sie nicht ganz preisgünstig, doch spontan fallen uns keine vergleichbaren Alternativen ein.

