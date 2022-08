Home iPhone Konzept zum Sperrbildschirm von iOS 16: So könnten die Animationen verbessert werden

Mit iOS 16 führte Apple einen neu gestalteten Sperrbildschirm ein. Dieser zeigt zusätzlich das Album-Cover der aktuellen Medienwiedergabe an. Ein Konzept zeigt, wie das Ganze beim Einblenden von Benachrichtigungen verbessert werden könnte.

Während bis iOS 15 die aktuelle Wiedergabe und etwaige Benachrichtigungen im mittleren Bereich des Lockscreens präsentiert wurden, wanderten diese Dinge mit iOS 16 an den unteren Bildschirmrand. Dadurch ist es möglich, dass seit iOS 16 Beta 3 das Album-Cover beim Abspielen von Medien in der Mitte eingeblendet wird. Wischt man dann allerdings nach oben, um die Mitteilungszentrale zu öffnen, wird das Kunstwerk einfach so verdeckt.

Das könnte man besser machen, wie der Design-Student Hidde Collee aus den Niederlanden findet. In seinem Konzept demonstriert er, wie er den Sperrbildschirm dahin gehend überarbeiten möchte.

Konzept: Flüssigere Animationen sollen Lockscreen verbessern

Collee schlägt mit seinem Konzept vor, eine neue Animation für das Album-Bild einzuführen, wenn das Benachrichtigungszentrum geöffnet wird. Anstatt eines einfachen Fade-Outs soll sich die Grafik verkleinern und in das Wiedergabe-Widget schweben. Wenn die Nachrichten-Übersicht wieder geschlossen wird, wandert das Kunstwerk wieder an seine ursprüngliche Position in voller Größe zurück. Wie das genau aussieht, ist hier zu sehen:

Nutzern der Musik- oder Podcast-App sollte das bekannt vorkommen, da es dort beim Öffnen der aktuellen Wiedergabe quasi die gleiche Animation gibt. Daher ist es verwunderlich, dass Apple diese für den Lockscreen nicht übernahm. Aber wer weiß, vielleicht wird hier in Zukunft noch geschraubt.

