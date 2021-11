Home Deals iTunes Movie Mittwoch: „The Secret We Keep – Schatten der Vergangenheit“ für 1,99 Euro

iTunes Movie Mittwoch: „The Secret We Keep – Schatten der Vergangenheit“ für 1,99 Euro

Mittwoch ist aus zwei Gründen ein guter Tag der Woche: Die Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft und das Wochenende zeigt sich als Silberstreif am Horizont und es ist iTunes Movie Mittwoch. Hier bietet Apple einen ausgewählten Film zu einem deutlich günstigeren Preis für eine Leihe an. Heute geht es um die Frage der Selbstjustiz, wahrlich keine leichte Kost. Die Bewertung liegt allerdings bei 4 von 5 Sternen, der Film scheint also gut zu sein

Maja hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann ein neues Leben in einem amerikanischen Vorort aufgebaut. Ihre Vergangenheit in Europa versucht sie zu vergessen und hat diese auch ihrem Mann bislang verheimlicht. Während eines Ausflugs mit ihrem Sohn lässt die zufällige Begegnung mit einem Fremden jedoch die Erinnerung an die erlebten Gräuel unvermittelt wiederaufkommen. Und nicht nur das: Maja ist überzeugt, in dem Fremden ihren früheren Peiniger wiederzuerkennen und beschließt kurzerhand, Rache zu üben für das, was er ihr und ihrer Familie angetan hat. Sie entführt den Mann und hält ihn im Keller ihres Hauses gefangen, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Seinen Unschuldsbeteuerungen schenkt sie keinen Glauben. Ihr Ehemann, der sich mit einer glaubwürdigen Identität des Gekidnappten sowie Majas fragmentierter Erinnerung konfrontiert sieht, zweifelt: Was er meinte, von seiner Frau zu wissen, erweist sich als unwahr und ihre bisherige gemeinsam aufgebaute Existenz ist in Gefahr. Täuscht sich Maja?

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

-----

