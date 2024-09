Home Apple It´s Glowtime – es ging los!

It´s Glowtime – es ging los!

Es ist wieder soweit. Apple lädt zu einem seiner Events ein, die eigentlich ein Kinoabend als Dauerwerbesendung ist. Und das Logo verriet uns bereits vor Beginn einiges: Es wird bunt, es wird leuchtend, und vielleicht, nur vielleicht, auch ein bisschen surreal. Denn dieses Mal scheint der ikonische Apfel aus einem Universum zu stammen, das irgendwo zwischen der Realität und einem psychedelischen Traum liegt. Hoffen wir, dass Apple uns vielleicht die Tür zu einer Realität öffnet, in der jedes Wischen von Lichtblitzen begleitet wird und jede Benachrichtigung von einem farbenfrohen Feuerwerk angekündigt wird. In dieser Welt, so scheint es, könnte sogar Siri endlich die perfekte Antwort parat haben. Wir sind gespannt!

Tim Cook

Seit ziemlich genau dreizehn Jahren (August 2011) ist Tim Cook der CEO von Apple und so langsam haben wir uns an ihn gewöhnt und er scheint auch in die Rolle des Moderators solcher Mega-Ankündigungen hineingewachsen zu sein.

Es begann wie immer mit Lebensgeschichten, bei denen diesmal die Apple Watch, und fröhlich-tanzende Menschen im Vordergrund standen. So wie Melissa Shapiro, Susan Puma, Jecely. Mondragon, Colten Holman, Toni Jauncey, Thyson Halley, Stefen Luemba, Maurice Wright, Kendra Crawford. Alle diesen Menschen halfen Apple Produkte ihr eigenes Leben oder einen Freund zu retten. Wie immer emotional, mit starken Bildern und guter Laune, eine Feier des Lebens.

In gewohnter Weise begrüßte uns ein gut gelaunter Chef im Apple-Park und verriet gleich, warum es heute gehen wird:

Die Liste

iPhones mit der starken Integration von Apple Intelligence

AirPods

und

Apple Watch

Schauen wir mal, wie es weitergeht!

-----

