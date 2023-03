Home Daybreak Apple iPhone 14 bald in Gelb erhältlich? | iPhone 15 Pro mit überarbeiteten Lautstärketasten? | Nach Brand: Fabrik von Apple-Zulieferer zur Hälfte zerstört – Daybreak Apple

Guten Morgen! Noch diese Woche soll ein iPhone 14 in Gelb erscheinen. Darüber hinaus plant Apple wohl beim iPhone 15 Pro eine Umgestaltung der Lautstärketasten und des Stummschalters. Außerdem wurde die Fabrik eines Apple-Zulieferers zur Hälfte aufgrund eines Brandes zerstört. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

iPhone 14 bald in Gelb erhältlich?

Im Laufe der Woche soll Apple neuesten Gerüchten zufolge ein iPhone 14 in einer neuen Farbe vorstellen. Passend zum Frühlingsbeginn, der bekanntlich demnächst ansteht, soll es sich dabei um die Farbe Gelb handeln. Alles Weitere dazu findet ihr hier.

iPhone 15 Pro mit überarbeiteten Lautstärketasten?

Bereits seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, ob Apple nach dem Home-Button auch irgendwann die Lautstärketasten streichen könnte, die sich seitlich am iPhone befinden. Dies wird wohl bei der kommenden Generation nicht der Fall sein, dennoch sollen diese ein überarbeitetes Design erhalten. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Nach Brand: Fabrik von Apple-Zulieferer zur Hälfte zerstört

Derzeit arbeitet Apple daran, sich Schritt für Schritt aus China zurückzuziehen und die Fertigung seiner Produkte in andere Länder zu verlagern. Doch diese Pläne haben nun einen herben Rückschlag erlitten, denn nach einem Feuer in der Fabrik eines Zulieferers in Indien wurde diese zur Hälfte vernichtet. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

iPhone 15: Zulieferer kann Qualitätsanforderungen erneut nicht erfüllen

Offenbar wird das kommende iPhone ohne Displays aus China ausgeliefert werden, denn der entsprechende Zulieferer ist zum zweiten Mal bei Apples strenger Qualitätskontrolle durchgefallen. Mehr dazu hier.

-----

