iPhone 13 im Teardown: Wie Apple die Notch geschrumpft und die Kosten gedrückt hat

Das iPhone 13 birgt in seinem Innenleben einige interessante Neuerungen, die vielleicht nicht den Nutzer in seiner tätlichen Verwendung in Aufregung versetzen, für Apple und die Fertiger aber von Bedeutung sind – und vielleicht auch wiederum für die Nutzer kommender Generationen.

Apple hat das iPhone 13 bekanntlich mit einer etwas kleineren Notch ausgestattet. Sie ist zwar nicht dramatisch geschrumpft, die Verkleinerung ist aber immerhin merkbar. Möglich wurde dies unter anderem, indem Apple zwei Komponenten der TrueDepth-Anordnung integriert hat, das hat zuletzt iFixit herausgefunden. Als die Spezialisten des Reparaturdienstleisters das neue iPhone auseinander geschnitten haben, haben sie festgestellt, dass der Projektor für die Infrarotpunkte für die 3D-Karte des Gesichtssinns mit einem anderen Modul integriert und vom Rand in die Mitte der Anordnung gewandert ist. Zugleich wurde der Ohrhörer nach oben geschoben, so konnte die Notch schrumpfen.

Face ID stirbt beim Displaytausch

Das iPhone 13 erhält von iFixit eine Reparierbarkeitsbewertung von fünf von zehn möglichen Punkten, einen Punkt weniger als das iPhone 12 aus dem vorigen Jahr. Nach wie vor ist es nicht möglich, das Display des iPhone 13 zu tauschen, ohne Face ID außer Funktion zu setzen.

Zar ist es laut iFixit möglich, die gesamte TrueDepth-Anordnung vom Display zu trennen und Face ID funktioniert immer noch, dennoch wird die Gesichtserkennung unbrauchbar, wenn das Display außerhalb einer von Apple zertifizierten Umgebung getauscht wird.

Das Display birgt eine für den Kunden gänzlich unerhebliche, für Apple aber entscheidende Neuerung: Offenbar wurde beim iPhone 13 ein Touch-integriertes OLEDPanel verbaut. Das heißt: Die Touch-Schicht ist direkt in das OLED-Panel integriert und so spart Apple und die Lieferkette Kosten, Gewicht und die Anfälligkeit für Fehler sinkt. Letzteres wird durch eine Reduktion der Kabel erreicht.

Den vollständigen Überblick über den Einblick von iFixit in das iPhone 13 könnt ihr hier bei den Reparaturexperten finden.

