iPad Mini 7: Wohl kein 120 Hz-Display geplant

Das iPad mini wird in seiner nächsten Neuauflage wohl nur einige kleine Verbesserungen erhalten. Ein 120 Hz-Display gehört wohl nicht dazu. Entsprechende Annahmen, die kurzzeitig im Umlauf waren, erscheinen inzwischen recht unwahrscheinlich.

Apple wird dem nächsten iPad mini wohl kein verbessertes Display mit 120 Hz-Bildwiederholrate mitgeben. Ein Leaker, der sich auf Informationen in der Lieferkette stützt, geht davon aus, dass es kein ProMotion im neuen iPad mini 7 geben wird.

iPad mini 7 still doesn't have 120Hz, supposedly only the AP changed from iPad mini 6…

I wonder if the jelly scrolling issue still exists? 🥲 I'm curious.

— Revegnus (@Tech_Reve) October 10, 2023