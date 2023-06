Home Betriebssystem iOS 17 erlaubt jetzt Verlinkungen zwischen Notizen

iOS 17 erlaubt jetzt Verlinkungen zwischen Notizen

iOS 17 bringt viele kleine Verbesserungen, die im Alltag praktisch sein können. Eine davon findet sich in der Notizen-App, die erlaubt nun das Verlinken von Notizen untereinander. Die Funktion bieten andere Notizen-Apps teilweise schon lange an.

Apple hat mit iOS 17 auch die täglich genutzten Dienstprogramme weiter ausgebaut und mit nützlichen Verbesserungen versehen. Eine davon beschreibt ein Entwickler mit der Beta von iOS 17 hier recht anschaulich. Es wird nun möglich, Notizen miteinander zu verlinken.

So können Nutzer in eine Notiz einen Link zu einer anderen Notiz setzen. Hierzu tippt man an der gewünschten Stelle, in den Formatierungsoptionen findet sich dann die Option, einen Link hinzuzufügen. Wenn man diese aufruft, erscheint eine Auswahl der eigenen Notizen und ihren Titeln, der Link kann aber auch anders bezeichnet werden.

Notizen können am Mac etwas leichter verknüpft werden

Diese Umsetzung ist aktuell noch nicht so intuitiv, wie sie sein könnte, am Mac ist es etwas besser gelöst. Dort kann an der gewünschten Stelle der Dialog mit CMD + K oder über das Bearbeiten-Menü aufgerufen werden.

Das Verlinken von >Notizen ist sicher eine von eher wenigen Anwendern verwendete Funktion, allerdings gibt es Nutzer, die auf dieses Feature nicht verzichten möchten, das in anderen Apps schon länger geboten wird.

iOS 17 wird im Herbst für alle Nutzer starten, ebenso wie macOS Sonoma. Derzeit läuft die erste Beta auf den Geräten der Entwickler.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!