iOS 17.2 Beta 2 bringt Aufnahme räumlicher Videos für die Vision Pro

iOS 17.2 lässt Nutzer räumliche Videos aufnehmen. Die entfalten ihre ganze Wirkung aber nur auf dem Vision Pro, das noch nicht erhältlich ist. Dort haben sie bei frühen Testern allerdings großen Eindruck gemacht.

Im kommenden Update auf iOS 17.2 fügt Apple einen neuen Modus für die Videoaufnahme hinzu. Nutzer können mit dieser Aktualisierung räumliches Video aufnehmen. Der neue Modus ist allerdings exklusiv auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar.

Diese Videodarstellung hatte Apple im Rahmen der Präsentation der Vision Pro eingeführt. Nutzer können diesen Aufnahmemodus in den Einstellungen im Bereich Kamera bei den Formaten einstellen.

Wiedergabe ist nur auf dem Vision Pro räumlich

Die Aufnahmen laufen mit 30 fps und 1080P. Apple empfiehlt, das iPhone während der Aufnahme stabil im Querformat zu halten. Eine Minute Aufnahme benötigt etwa 130 MB.

Allerdings wirken die Clips bei der Wiedergabe auf dem iPhone wie normale Clips. Der räumliche Effekt wirkt nur bei der Wiedergabe auf der Vision Pro.

Apples erste Computerbrille, die Apple gern als „räumlichen Computer“ bezeichnet, ist noch nicht im Handel. Irgendwann nächstes Jahr startet der Verkauf in den USA. Ein möglicher Termin für die Markteinführung in weiteren Märkten steht noch in den Sternen, es dürfte bis dahin allerdings noch einige Zeit dauern.

