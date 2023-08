Home Sonstiges Google arbeitet an einen neuem und leistungsstarken Assistenten

Google arbeitet an einen neuem und leistungsstarken Assistenten

Zum Ende des Monats läuft die 99. IFA in Berlin an und wir erinnern uns noch gut an die Ausstellung 2028: damals stand der Google Assistant ganz groß im Fokus, den aktuellen Zustand kann man nur als traurig bezeichnen. Der Suchmaschinenkonzern plant jedoch einen neuen Anlauf.

Google kündigt intern einen Neustart für den Google Assistant an

Wie so viele der gehypten Trends in den vergangenen Jahren erlebten auch die Sprachassistenten eine spektakuläre Bruchlandung – sie tauchen oftmals nur noch auf dem Datenblatt auf. Google will seinen Sprachassistenten nun wiederbeleben und plant mit einer deutlich verbesserten Version einen Neustart. Dies kündigte das Unternehmen in einem internen Schreiben an seine Mitarbeiter an, welches Axios.com vorliegt.

Team soll verkleinert werden

Für Kunden eine gute Nachricht, doch für die Mitarbeiter ist das nicht durchweg positiv. Google erklärte, dass das dafür verantwortliche Team deutlich verkleinert werden soll. Spannend wird zu beobachten sein, wie sich Google den Neustart vorstellt. Wir gehen davon aus, dass Ergebnisse von Bard dort einfließen werden. Damit soll der Sprachassistent „schlauer“ werden und vielleicht sind endlich dann endlich kontextbasierte Unterhaltungen möglich. Vielleicht gibt es dann auch wieder neue Google Home Nest Speaker, die sind ja ersatzlos eingestellt worden. Wobei es hier auch Unstimmigkeiten mit Sonos gab, die in einem Rechtsstreit mündeten.

