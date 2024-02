Home Deals Filmklassiker bei Apple für jeweils 3,99 Euro im Angebot

Filmklassiker bei Apple für jeweils 3,99 Euro im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Februar 2024 um 09:33 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Abseits von Streamingdiensten lassen sich auch nach wie vor Filme käuflich erwerben, in dem Zusammenhang wollen wir auf eine aktuell laufende Aktion aufmerksam machen.

Film-Klassiker für 3,99 Euro im Angebot

Wer echtes Heimkino genießen möchte, sollte einen Blick in den digitalen Film-Store von Apple werfen. Hier sind gerade diverse Klassiker für jeweils 3,99 Euro erhältlich.Einige davon hat man sicherlich gesehen, doch mit diesen Angeboten, zumal recht häufig in 4k und in Dolby Vision verfügbar, lässt sich die eigene Filmsammlung kostengünstig aufstocken:

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!