Exklusiv: Meross HomeKit-Smart Bulb mit unserem Code nur 21,50€

Auch wenn die Tage im Moment lange hell sind, ist Beleuchtung ein wichtiges Thema. Und genau hierfür haben wir einen smarten und exklusiven Deal von Meross zugeschickt bekommen! Alle HomeKit-Fans können sich freuen.

Meross Smart Bulb im Doppelpack

Meross hat in einer atemberaubenden Geschwindigkeit ein beeindruckendes Produktportfolio auf die Beine gestellt. Bis auf ein oder zwei Ausnahmen können wir da alles uneingeschränkt empfehlen, so auch die farbigen Smart Bulbs. Die bieten 16,7 Mio. Farben, werden in E27-Sockel geschraubt und lassen sich mit HomeKit steuern.

Exklusiver Deal von Apfelpage!

Aktuell kosten die 32,99 €, ihr könnt aber 25 % darauf sparen. Klickt einfach den Rabattcode direkt auf der Produktseite an. Das war uns aber zu wenig und deshalb haben wir einen exklusiven Coupon für euch an Land gezogen. Tragt an der Kasse einfach den Code „N3CYYBOE“ und ihr drückt den Preis auf 21,44 Euro!

Weitere Angebote von Meross

Darüber hinaus gibt es noch weitere Angebote von Meross, bei denen ihr den Rabattgutschein direkt auf der Produktseite anwählen könnt:

