congstar verdoppelt Geschwindigkeit seiner 5G-Option

Die Deutsche Telekom verfügt neben ihrer Kernmarke noch über die Discount-Marke Congstar, die preislich zwar extrem attraktiv gestaltet war, jedoch in Sachen Geschwindigkeit des mobilen Datenvolumens Abstriche machen musste. Diese werden ab morgen deutlich kleiner.

Geschwindigkeit der 5G-Option wird verdoppelt

Congstar bietet schon seit einigen Jahren 5G an, begrenzte diese zunächst auf 25 Mbit/s und aktuell auf 50 Mbit/s. Wer schneller surfen will, musste bisher eine Speed-Option buchen. Diese wird ab morgen verdoppelt und congstar führt die neue 5G100-Option ein, die eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s bietet. Damit wird die bisherige 5G50-Option durch 50 Mbit/s ersetzt.

Umstellung erfolgt kostenfrei

Congstar zufolge müssen Kunden, die diese Option gebucht haben, sich um nichts kümmern. Die Umstellung erfolgt automatisch und zu gleichen Konditionen. Die Grundgeschwindigkeiten der Tarife bleiben unverändert, sodass die LTE25-Geschwindigkeit für die Tarife All Net Flat S und SE sowie die LTE50-Geschwindigkeit für die Tarife All Net Flat M und L erhalten bleiben. Der Anbieter verfolgt dabei konsequent die Stärkung seines 5G-Angebotes, in diesem Jahr hat man den aktuellen Mobilfunkstandard auch für zahlreiche Prepaid-Tarife eingeführt.

