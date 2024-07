Home Sonstiges CMF by Nothing: Phone 1, Watch Pro 2 und Buds Pro 2 vorgestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Juli 2024 um 13:58 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Wir werfen immer mal wieder gerne einen Blick über den Tellerrand und damit sind wir auch schon direkt bei CMF. Das Kürzel steht dabei für „Color, Material and Finish“ und ist die günstige Tochtermarke von Nothing. Die neue Firma von Carl Pei konnte bereits für diverses Aufsehen sorgen, CMF soll daran anknüpfen. Und in der Tat haben alle drei Geräte das Potenzial, durchzustarten.

Das CMF Phone 1

Ursprünglich war CMF als Marke in Indien und anderen Schwellenländern vorgesehen, doch sie soll auch in Europa Fuß fassen. Angesichts der vorgestellten Hardware dürfte dies gelingen. Das Phone 1 bietet zum Preis von 199,00 Euro eine äußerst interessante Aussattung an:

6,67″ AMOLED-Display mit max. 2000 Nits Helligkeit und 120 Hz

MediaTek Dimensity 7300 Ocatcore mit bis zu 2,5 GHz

8 GB RAM mit 8 GB RAM-Booster

wahlweise 128 GB oder 256 Gb Speicher

micro-SD-Kartenslot bis maximal 2 TB

IP52-Zertifizierung

50 MP-Kamera mit Sony Sensor, dazu ein 2-MP-ToF-Sensor

16 MP Frontkamera

5000 mAh-Akku

wechselbares Backcover

Fingerabdrucksensor im Display

NothingOS 2.6, basiert auf Android 14, 2 Jahre Android-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates

Das CMF Phone 1 bietet überraschend viel Ausstattung an, wobei man auch Abstriche machen muss. So ist weder NCF noch eine Weitwinkelkamera vorhanden. Der USB-C-Anschluss dürfte 2.0 sein.

Dennoch gibt es für knapp 200 Euro verdammt viel Smartphone und Apple sollte sich zumindest in Sachen Display ein Beispiel nehmen. Wenn ein Start-up also ein 120-Hz-Panel verbauen kann, gibt es für den iPhone-Konzern keine Ausrede, wieso das normale iPhone 16 oder auch das kommende iPhone SE 4 sich mit einem 60-Hz-Display begnügen sollen. CMF hat für das Phone auch passendes Zubehör: das Backcover lässt sich austauschen, zudem gibt es einen Kartenhalter, ein Lanyard und einen Standfuß

Neue Smartwatch und neue In-Ears

