Auch macOS 15.1 mit Apple Intelligence jetzt als Beta 1 für Entwickler

Apple hat heute Abend auch erstmals macOS Sequoia 15.1 Beta 1 für die Entwickler verfügbar gemacht. Damit ist nun auch die erste macOS 15-Version mit Apple Intelligence ausgestattet. Die neuen KI-Funktionen können allerdings zunächst nur in den USA genutzt werden.

Apple hat heute Abend auch macOS 15.1 Sequoia in Beta 1 für die Entwickler verfügbar gemacht. Damit vollzieht Apple hier den selben Wechsel der Versionsnummer innerhalb eines laufenden Beta-Zyklus, wie bei iOS 18.1.

Um macOS 15.1 Sequoia Beta 1 laden zu können, muss der Bezug von Betas in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update aktiviert sein, auch müssen Nutzer für den Download am Beta-Programm von Apple angemeldet sein.

Erstmals Apple Intelligence am Mac

Mit macOS 15.1 erhalten Mac-Nutzer erstmals Apple Intelligence, Apples Welle früher KI-Funktionen für iPhone, iPad und Mac. Diese werden unter anderem Bildbearbeitung und Erstellung, automatisierte Zusammenfassungen von Inhalten und eine verbesserte Siri mit sich bringen.

Einige dieser Neuerungen, wie etwa die neue Siri, werden allerdings erst deutlich später verfügbar sein, die verbesserte Siri etwa im kommenden Jahr. Und auch die übrigen KI-Features starten erst mit iOS 17.1 respektive macOS 15.1, diese Updates werden im Oktober erwartet. Zunächst bleiben die neuen Funktionen also außer vor – für Nutzer in Deutschland ohnehin, denn Apple Intelligence wird es absehbar nur in den USA geben.

