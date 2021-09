Home Apple Auch iCloud Mail heute Nachmittag mit Aussetzern

Nicht nur Instagram hat heute mit Problemen zu kämpfen: Auch iCloud Mail ist aktuell von einem Aussetzer betroffen. Einige Nutzer können derzeit nicht oder nur eingeschränkt auf ihre E-Mails zugreifen. Die Störung dauert bereits einige Stunden an.

Instagram ist nicht der einzige Onlineservice mit Problemen an diesem Donnerstag: Auch iCloud Mail hat zur Stunde mit Aussetzern zu kämpfen. Die E-Mail-Anwendung von Apple kann aktuell nicht von allen Nutzern vollumfänglich genutzt werden, wie Apple auf seiner Seite zum Systemstatus der iCloud angibt (Affiliate-Link).

Wie es weiter heißt, sollen aber nur wenige Nutzer von den Störungen betroffen sein.

Nutzer können E-Mails in iCloud Mail eventuell nicht empfangen oder senden

Die betroffenen Nutzer sind nach Angabe von Apple möglicherweise nicht in der Lage, auf ihre E-Mails zuzugreifen beziehungsweise Nachrichten zu senden oder zu empfangen. Wenige betroffene Nutzer bedeutet in der Sprache von Apple aber, dass durchaus einige Millionen Anwender weltweit betroffen sein können.

Die Störung dauert bereits einige Stunden an. Die Reparatur ist bereits im Gange.

iCloud Mail hatte vor einigen Wochen bereits einen Ausfall zu vermelden, darüber hinaus sind zuletzt immer wieder andere Dienste in der iCloud ausgefallen. Diese Fehlleistungen betreffen die jeweiligen Dienste in der Regel für einige Stunden.

