Apple TV+: Offizielle Android-App gestartet

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 13. Februar 2025 um 10:30 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Apple schickt sich an, seine Services immer interoperabler zu machen. In Bezug auf seinen Streamingdienst Apple TV+ bedeutet das, dass es nun eine eigene App für das Android-Betriebssystem gibt. Apple bewirbt den Launch mit einem eignen Werbeclip.

Apple TV+ besticht zwar durch seine Qualität, hat aber immer noch einen überschaubaren Marktanteil, wie Apfelpage berichtete. Um das zu ändern, bringt Apple den Service nun in Form einer eigenen App auf das konkurrierende Android. Wie viele Nicht-Apple-User diese nutzen werden, bleibt abzuwarten.

Apple zeigt Werbeclip für Android-App

Ganze 15 Sekunden widmet Apple der Android-App, in denen Szenen aus den bekanntesten Apple TV-Produktionen Lust auf mehr machen. Das Video endet mit dem Text „Apple TV+ – Now on Android“ und ist auf dem offiziellen Apple TV-YouTube-Kanal erschienen. Wir haben es euch hier eingebettet:

Gibt es unter euch Android-Nutzer, die von der neuen App gebraucht machen werden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

