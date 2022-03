Home Apple Apple kündigt Quartalszahlen für Ende April an

Apple kündigt Quartalszahlen für Ende April an

Apple wird Ende April seine Zahlen für das zweite Fiskalquartal 2022 bekanntgeben. Dieses folgt auf ein Quartal, in dem Apple neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erzielt hat. In Q2 werden in der Regel geringere Umsätze berichtet, da die Nachfrage nach Elektronikprodukten gegen Jahresende am stärksten ist.

Apple hat die Veröffentlichung seiner nächsten Quartalszahlen angekündigt. Am 28. April wird das Unternehmen seine zahlen für das zweite Fiskalquartal 2022 vorlegen – an einem Donnerstag. Apple hatte zuletzt neuerlich Rekorde bei Umsatz und Gewinn in fast allen Produktkategorien und geografischen Segmenten vermelden können.

Der Umsatz war zuletzt auf 123,95 Milliarden Dollar gestiegen, ein Plus von 11% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn lag bei 34,6 Milliarden Dollar.

Apple hat keinen Ausblick auf Q2 vorgelegt

Nach wie vor veröffentlicht Apple keinen Ausblick auf das jeweils nächste Quartal, so war es auch zuletzt. Hintergrund war lange die Corona-Krise, diese ist noch immer präsent, wirkt sich aber zunehmend weniger auf die Lieferketten aus. Allerdings beherrscht nun die weltweite Chipkrise die Elektronikproduktion, auch dieses Phänomen wird noch länger Bestand haben. Apple hatte im Rahmen der letzten Quartalskonferenz aber erneut ein starkes Folgequartal in Aussicht gestellt, da die jüngsten Neuzugänge im Produktportfolio des iPhone-Konzerns von den Verbrauchern gut angenommen würden.

Wie üblich wird zunächst das Zahlenwerk veröffentlicht, hernach folgt dann der ebenfalls bekannte Conference Call mit Tim Cook und Co. in dem sich die Chefetage Fragen der Analysten stellt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!