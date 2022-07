Home Apple Apple in Ranking auf Platz eins der Tech-Marken

Apple kommt in einer Studie zur Markentreue auf den ersten Platz in der Kategorie Tech und Telekommunikation. Die Studie war bereits im April erschienen, einige Details werden aber erst jetzt öffentlich. In der Gesamtwertung lag Apple auf Platz drei.

Apple kann in einer neuen Studie zur Markentreue amerikanischer Verbraucher den Spitzenplatz für sich sichern, zumindest in der Kategorie Tech und Telekommunikation. Auf den Plätzen der Brand Intimacy 2022-Studie folgen in dieser Kategorie Sony und Android. Weiter finden sich noch die Marken Microsoft, Nvidia, HTC, HP, Adobe, IBM und Dell in den Top10.

Covid hat Kommunikationsmarken gestärkt

Die Bedeutung von Telekommunikation und Technologie hat im Laufe der letzten Jahre zugenommen, so die Autoren der Studie. Gerade Corona habe einen signifikanten Schub der Digitalisierung ausgelöst, weil Menschen weltweit gezwungen waren, viele Tätigkeiten von daheim zu erledigen.

Apple punktet bei den Befragten vor allem durch Gesundheit und Sicherheit, aber auch Apple Music wird von den Verbrauchern gut angenommen. Eine starke emotionale Verbindung zur Marke wird den Apple-Nutzern zudem attestiert. Diese Stärke brachte Apple auch in den letzten Jahren immer wieder auf Spitzenplätze dieses Rankings.

Im Gesamtranking liegt Apple hinter Disney und Tesla auf dem dritten Platz. Die Autoren der Studie heben Apples Fähigkeit hervor, eine starke Kundenbindung zu erzeugen, dies gelinge einerseits, indem auf die Bedürfnisse von Kunden eingegangen wird und auch durch das hoch integrierte Ökosystem.

