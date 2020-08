Apple Arcade mit Game of Thrones: Tale of Crows erweitert

Die TV-Serie “Game of Thrones” hält mit dem neuen Spiel “Game of Thrones: Tale of Crows” nun auch in Apple Arcade Einzug.

Game of Thrones: Tale of Crows

In dem Rollenspiel “Game of Thrones: Tale of Crows” ist der Spieler ein Mitglied der Nachtwache, der Westeros vor dem Horror hinter der Mauer schützt. Spieler entsenden Expeditionen in den Norden hinter der Schutzmauer und die Erkundungsreisen werden solange fortgesetzt, bis das Spiel geschlossen wird.

Wenn etwas passiert, erhalten Spieler eine Benachrichtigung und im Spielverlauf sehen sie sich mit unbekannten Gefahren konfrontiert, stellen sich Feinden und treffen Verbündete, während Entscheidungen getroffen werden, welche die Geschichte der Nachtwache prägen.

Jahrtausende vor Jon Snow

Die Geschichte des Spiels ist 8000 Jahre vor Jon Snow angesiedelt, wo die Nachtwache gegründet zur Sicherung der Mauer gegründet wurde, um Westeros Grenze gegen die Gefahren des Nordens und alles was danach folgt, zu verteidigen.

Apple Arcade bietet mittlerweile über 120 Spiele und das Angebot wird regelmäßig mit neuen Titel erweitert. Die monatliche Grundgebühr beläuft sich auf 4,99 US-Dollar, die Spiele sind werbefrei, haben keine In-App-Käufe und die gesamte Familie kann die Games zocken.

Auf dem iPhone, iPad, Mac und Apple TV ist “Game of Thrones: Tale of Crows”spielbar.

