Anker 521 PowerHouse: Leistungsstarke Powerbank fürs Camping

Wer hierzulande eine leistungsstarke Powerbank kaufen will, landet in den meisten Fällen bei einer Kapazität von 30.000 mAh. In den USA sieht das gänzlich anders aus, dort sind sogenannte PowerHouse extrem beliebt. Das sind richtig große und schwere Ladestationen und solch ein Modell gibt es nun auch von Anker für den deutschen Markt.

Anker 521

Die Ladestation hört auf den Namen Anker 521, ist mit rund 4,5 Kilogramm Gewicht und den Abmaßen von 21,6 x 21,1 x 14,4 cm ein echter Brocken und eignet sich nicht nur für das Camping. Sie kann auch als Notfallreserve bei einem Stromausfall dienen. Möglich macht dies der integrierte Akku mit 256 Wattstunden, der ein Smartphone bis zu 20x laden soll. Ein Notebook soll immerhin noch bis zu viermal geladen werden können. Für den Ladevorgang ist das Anker 521 PowerHouse an der Front mit einer EU-Steckdose mit 200 Watt Ausgangsleistung, einem 12-Volt-Autoanschluss sowie zweimal USB-A und einmal USB-C ausgestattet. Im Laufe des Jahres will Anker zudem noch ein passendes ein Solar-Modul auf den Markt bringen, mit dem sich das Anker 521 PowerHouse aufladen lassen soll.

Ein Display auf der Vorderseite informiert über den Ladezustand. Zudem gibt es in der Front auch einen LED-Streifen als Beleuchtung. Noch ein Wort zur Ladezeit: Anker verspricht, dass der Akku in rund 90 Minuten zu 80% geladen ist. Praktisch dürfte der Stromsparmodus sein. Sobald alle angeschlossenen Verbraucher vollständig aufgeladen sind, schaltet sich die Anker 521 automatisch ab

Teures Vergnügen

Der Hersteller ist für seine günstigen Preise bekannt, doch hier macht der Hersteller eine Ausnahme: Satte 370 Euro werden fällig. Immerhin bietet Anker bei einer Vorbestellung, Auslieferung ist für den 25. April vorgesehen, aktuell einen Rabatt von 50 Euro an. Damit drückt ihr den Preis der Ladestation auf „nur noch“ 320€

