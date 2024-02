Home Apple Watch Activity Challenge für den Herzmonat an Valentinstag angekündigt

Cupertino ist bestrebt, den Trägern einer Apple Watch regelmäßig zur Bewegung zu animieren. Neben den alltäglichen Erinnerungen gehören auch die Activity Challenges dazu. In diesem Monat trifft sich das doppelt gut, denn der Monat Februar steht ganz im Zeichen der Herzgesundheit.

Activity Challenge angekündigt

Apple bietet regelmäßig diese Activity Challenges an, um seine Kunden zu mehr Bewegung zu motivieren. Dafür verteilt der Konzern beim Erreichen ein spezielles Abzeichen, welches sich nur an dem jeweiligen Tag sichern lässt und sich anschließend als Sticker für iMessage verwenden lässt. Auch in diesem Jahr lässt sich die Herausforderung wieder am Valentinstag, also dem 14. Februar, einsammeln. Das Erreichen ist denkbar einfach, es reicht ein Workout mit einer Länge von 30 Minuten, um den Aktivitätsring zu schließen. Dies kann entweder über die Trainings-App oder über jede andere Workout-App, die das Training in die Health-App schreiben kann, absolviert werden.

Virtuelle Sticker können eingesammelt werden

Wer sich die Activity Challenge sichert, darf sich über spezielle Sticker freuen. Erstmalig soll es einen speziellen virtuellen Sticker geben, der sich in FaceTime nutzen lassen soll. Dies dürfte sicherlich auch der Vision Pro geschuldet sein.

In den vergangenen Jahren kuratierte Apple zudem diverse Apps für die Apple Watch, die einen besonderen Fokus auf die Herzgesundheit legen.Dazu zählten:

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal den Hinweis erlauben, dass Amazon gerade aktuell die Apple Watch Series 9 mit einem kleinen Rabatt im Angebot hat. Wer jetzt noch bestellt, kann sich definitiv die Activity Challenge am Valentinstag sichern:

