Home Apple Watch Ab sofort bestellbar: Neue iPhone-Hüllen und Watch-Armbänder im Apple Store

Ab sofort bestellbar: Neue iPhone-Hüllen und Watch-Armbänder im Apple Store

Apple hat neben neuer Hardware auch die iPhone Silikonhüllen sowie Armbänder für die Apple Watch aktualisiert. Beide Produktkategorien sind nun in weiteren Farben erhältlich. Typisch für die Jahreszeit handelt es sich um leichte, sommerliche Farben, die Lust auf den Frühling und steigende Temperaturen machen.

Apples Silikonhüllen für die iPhones der 15er-Reihe sind ab dem 06.März 2024 zu haben. Sie kommen in den vier neuen Farben Pink, Hellblau, Warmgelb und Blassmint. Die Preise liegen unverändert bei 59 Euro. Unter diesem Link findet ihr die neue Ware.

Auch Armbänder für die Apple Watch aktualisiert

Passend dazu gibt es neue Armbänder für die Apple Watch. Sowohl das Sportarmband, das Sport Loop, das Solo Loop sowie das geflochtene Armband wurden mit neuen Farben ausgestattet:

Sportarmband (49 Euro): Blassmint, Warmgelb, Hellblau

Sport Loop (49 Euro): Blassmint, Ozeanblau

Solo Loop (49 Euro): Blassmint, Ozeanblau, Pink

Geflochtenes Armband (99 Euro): Warmgelb, Hellblau, Himbeere

Außerdem gibt es für die Hermes-Bänder neue Auswahlmöglichkeiten. Das Hermès Toile H Single Tour ist nun in den Farben „Bleu Céleste/Écru“ und „Framboise/Écru“ erhältlich. Das Hermès Twill Jump Single Tour gibt es neu in Bleu Céleste/Bleu Jean“ sowie in „Jaune d’Or/Bleu Jean“. Zudem gibt es mit dem Hermès Tricot Single Tour ein komplett neues, gestricktes Band aus Textilgewebe in vier verschiedenen Farben. Den Abschluss macht das Hermès Kilim Single Tour in den neuen Farben Bleu Céleste, Blanc und Kaki.

Alle Bänder und Hüllen sind ab sofort bestellbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!