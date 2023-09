Home Apple Ab heute: iPhone 15 (Pro) kaufen ab 1 Euro Anzahlung bei o2 – diese Vorteile erhalten Apple-Nutzer

Ab heute: iPhone 15 (Pro) kaufen ab 1 Euro Anzahlung bei o2 – diese Vorteile erhalten Apple-Nutzer

Seit heute sind die iPhone 15- und iPhone-15-Pro-Modelle zum Kauf verfügbar. Bei Apple sind die Geräte in vielen Apple Stores bereits in einigen Konfigurationen ausverkauft. Auf der Webseite sind die meisten Modelle erst in einigen Wochen lieferbar. Bei den Mobilfunkanbietern geht die Lieferung oft schneller und ihr bekommt noch einige Vorteile. Wir sehen uns heute die o2-Pakete in Kooperation mit dem Anbieter an!

Seit wenigen Minuten könnt ihr bei o2 alle neuen iPhone 15-Modelle in attraktiven Tarifen kaufen. Das brandneue iPhone 15 und 15 Pro sind hier für nur 1 Euro Anzahlung verfügbar.

Folgende Vorteile bekommt ihr bei o2, wenn ihr ein iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max vorbestellt:

Ihr seid unter den ersten dabei , die das iPhone bekommen Verschickt werden die Geräte ab heute an Käufer und Vorbesteller Bis zu 200 Euro Wechselbonus sichern Nur 1 € Anzahlung bei allen Geräten, außer auf Pro & Pro Max mit 1 TB Faire Tarifgestaltung : Ihr bezahlt nach 24 Monaten nur noch den Vertrag Das Premium-Netz in Deutschland laut CONNECT



Beispiele: die besten o2-Deals mit iPhone 15 (Pro)

iPhone 15

o2 Mobile

25 GB + 5 GB je Laufzeit

200 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

0,00 € AP bei 36 Monaten

49,99 € 36 M.

iPhone 15 Plus

o2 Mobile

25 GB + 5 GB je Laufzeit

200 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

0,00 € AP bei 36 Monaten

54,99 € 36 M.

iPhone 15 Pro

o2 Mobile

25 GB + 5 GB je Laufzeit

200 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

0,00 € AP bei 36 Monaten

59,99 € 36 M.

iPhone 15 Pro Max

o2 Mobile

25 GB + 5 GB je Laufzeit

200 € Wechselbonus

1 € Anzahlung

0,00 € AP bei 36 Monaten

64,99 € 36 M.

Ihr seid also für euch oder Bekannte/Familie noch auf der Suche nach einem neuen iPhone? Dann checkt gerne die o2-Pakete aus, die ihr auf der Übersichtsseite findet.

→ iPhone 15 (Pro) kaufen: zu den besten Angeboten bei o2

Das iPhone 15 ist vor allem für Besitzer von älteren iPhones sehr attraktiv, da endlich 48 Megapixel und hellere Displays ohne Rand verbaut werden. Und die Pro-Modelle setzen natürlich auch dieses Jahr neue Materialien und kommen im ultimativen Titan-Design.

