2nm: Apple konnte sich schon nächste TSMC-Chipgeneration anschauen

TSMC hat seinem wichtigsten Kunden Apple bereits einen Blick auf die kommende, noch kleinere Chipgeneration werfen lassen. Die 2nm-Chips versprechen weitere Leistungssteigerungen, aber die Dynamik schwächst sich bereits ab.

Apple konnte zuletzt bereits einen Blick auf die kommenden 2nm-Chips von TSMC werfen. Die Financial Times berichtete, TSMC habe wichtigen Kunden bereits einen frühen Überblick über den 2nm-Prozess gegeben.

Zuletzt hatte Apple den 3nm-Prozess in seine Chips eingebracht. Der A17 Pro basiert darauf, ebenso wie der M3 Pro für den Mac. Der Performancesprung fiel allerdings nicht so groß aus, wie beim Start der 5nm-Chips in der M1-Serie.

Start von 2nm 2025 erwartet

TSMC könnte mit der Massenproduktion von 2nm im Jahr 2025 beginnen, wie aus Äußerungen von Personen hervorgeht, die mit den Vorgängen vertraut sind. Allerdings ist dieses Datum nicht in Stein gemeißelt. 3nm kam auch deutlich später als vor Jahren erwartet.

Es steht auch kein so großer Sprung bei der Performance bevor, wenn von 3nm auf 2nm aktualisiert wird, die Leistungssteigerungen durch kleinere Strukturbreiten sind an einem Punkt angelangt, an dem es vorerst keine erheblichen Bewegungen mehr gibt. Optimierungen sind in den kommenden Jahren eher im Bereich der Leistungsaufnahme zu erwarten, was über eine längere Akkulaufzeit allerdings ebenfalls das Endkundenprodukt verbessert. Ohnehin ist es inzwischen kaum noch möglich, mobile Geräte an die Leistungsgrenzen moderner Chips zu bringen.

