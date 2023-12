Home Betriebssystem Wieder da: iOS 17.3 Beta 1 bringt geteilte Playlisten zurück

Apple hat die geteilten Playlisten einmal mehr zu einer Beta hinzugefügt, nachdem sie zuvor wieder entfernt worden war. In der Beta 1 von iOS 17.3 und iPadOS 17.3 steht das Feature wieder zur Verfügung. Apple hatte die Funktion bereits im Sommer angekündigt.

Was ist bloß so schwer an den geteilten Playlisten, die es bei Spotify und Co. schon so lange gibt? Apple hatte dieses Feature bereits in die Beta von iOS 17.2 eingefügt, es dann wieder entfernt und es auch aus der finalen Version heraus gehalten. Eigentlich war dieses Feature bereits im Sommer angekündigt worden, fehlte aber im finalen Release von iOS 17.

Geteilte Playlisten sind jetzt in neuer Beta zurück

Nun nimmt man einen weiteren Anlauf in Cupertino: In Beta 1 von iOS 17.3 und iPadOS 17.3 sind die geteilten Playlisten zurück. Beim Anlegen einer neuen Liste kann die gemeinsame Nutzung durch ein Personen-Icon eingerichtet werden.

Es ist noch nicht klar, ob Apple das Feature nun in der finalen Version von iOS 17.3 und iPadOS 17.3 nun auch wirklich final an alle Nutzer ausl.iefern wird, Apple spricht von 2024 als Starttermin für die Funktion – aber das Jahr ist bekanntlich lang. Die AirPlay-Anbindung an Hotels ist auch noch nicht verfügbar, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

