watchOS 7: Beta 6 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend auch watchOS 7 mit einer sechsten Beta versorgt. Registrierte Entwickler können die neue Testversion ab sofort laden und installieren. Welche Neuerungen in Beta 6 von watchOS 7 enthalten sind, ist noch nicht bekannt.

Und auch watchOS 7 Beta 6 ist jetzt da. Die neue Testversion kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Hierzu ist es nötig, dass der Akku der Apple Watch zu wenigstens 50% geladen ist. Die Uhr muss zudem auf dem Ladegerät liegen und mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone, um die Installation der Beta beginnen zu können.

Zudem muss natürlich das passende Entwicklerprofil auf der Uhr installiert sein. Welche Neuerungen Apple in watchOS 7 Beta 6 hat einfließen lassen, ist noch nicht bekannt. Fallen euch interessante Neuerungen in der frischen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

watchOS 7 kommt im Herbst für alle

Apple bringt in watchOS 7 unter anderem das bereits länger erwartete Sleep-Tracking auf die Apple Watch, Zudem kommen neue Zifferblätter und die Möglichkeit, diese individualisierten Zifferblätter mit anderen Nutzern via iMessage oder sozialen Medien zu teilen.

Im gleichen Zug entfällt die Unterstützung für die Apple Watch Series 1 und 2. Apple veröffentlicht watchOS 7 im Herbst für alle Nutzer als kostenlosen Download. Die Public Beta 6 für freiwillige Tester hingegen müsste bereits in den nächsten Tagen verfügbar werden.

