Amazon-Deal: 27 Monate Office 365 zum halben Preis sichern

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Dezember 2023 um 11:59 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die Angebote nehmen nach dem Black Friday so langsam wieder Fahrt auf und wer beruflich oder der Kinder wegen auf Microsoft 365, so nun der offizielle Name von Office 365, angewiesen ist, findet hier heute ein ganz besonderes Schnäppchen

Office 365 für nur 12 Cent pro Tag nutzen

Das Paket von Microsoft ist immer noch der gesetzte Standard und muss regelmäßig erneuert werden. Aktuell lässt sich für eine Familie richtig sparen: Ihr bekommt di Familienlizenz für bis zu 6 Benutzer und einer Laufzeit von 27 Monaten zum Bestpreis von 99,99 Euro – umgerechnet sind das knapp 12 Cent pro Tag. Der reguläre Preis liegt bei 198,99 Euro. Jedes Mitglied erhält neben Word, Excel und PowerPoint zudem 1 TB OneDriver-Speicher.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

