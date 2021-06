Home Betriebssystem Zweite Beta 2 von iOS 15 / iPadOS 15 für Entwickler ist da

Zweite Beta 2 von iOS 15 / iPadOS 15 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend auch noch eine überarbeitete Version der Beta 2 von iOS 15 und iPadOS 15 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Diese neue Fassung der Beta 2 folgt nur eine Woche nach der Ausgabe der ersten Version der zweiten Testfassung der kommenden Aktualisierung. Wieso die neue Beta 2 nötig wurde, ist nicht bekannt. Bemerkt ihr interessante Neuerungen?

Apple hat heute Abend auch für die registrierten Entwickler eine neue Version bereitgestellt. Es wurde eine zweite Fassung der Beta 2 von iOS 15 und iPadOS 15 für die Entwickler zum Download eingestellt. Diese neue Beta 2 von iOS 15trägt die Build-Nummer 19A5281j, während die initiale Beta 2 die Build-Nummer 19A5281h. Die initiale Beta 2 des kommenden Updates war vor etwa einer Woche an die registrierten Entwickler verteilt worden und hatte eine ganze Reihe an Fehlern und Problemen gelöst, die in der ersten Beta noch vorhanden waren.

Grund für die neue Beta 2 von iOS 15 noch nicht klar

Es ist nicht bekannt, wieso Apple sich gezwungen sah, eine zweite Version von Beta 2 für die Entwickler bereitzustellen. Denkbar ist aber eine schwerwiegende Problematik, die in Beta 2 von iOS 15 und iPadOS 15 aufgetreten war. Entsprechende Anmerkungen hierzu gibt es aber nicht.

Fällt euch etwas interessantes hierzu auf? Lasst uns gern eure Eindrücke zur neuen Beta 2 unter dem Artikel da.

