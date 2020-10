Zwei Keynotes und kein Ende: Apple Silicon-Macs-Präsentation soll im November folgen

Nächsten Dienstag steigt bereits das zweite Apple-Event in kurzer Zeit, doch damit ist offenbar noch nicht Ende der Fahnenstange: Im kommenden Monat könnte noch eine Keynote stattfinden. Das wäre nicht abwegig, denn Apple hat voraussichtlich auch nach dem iPhone 12-Launch noch einiges zu zeigen.

Apple hält in diesem Jahr wohl so viele Keynote ab, wie nie zuvor. Im September stieg die zweite virtuelle Veranstaltung auf Spielfilm-Niveau aus dem Apple Park, nun ist das nächste Event bereits angesetzt. Am kommenden Dienstag um 19:00 Uhr wird mutmaßlich das iPhone 12 in seinen verschiedenen Formen und Farben vorgestellt.

Doch das ist vermutlich noch nicht die letzte Keynote des Jahres: Im November dürfte eine weitere Veranstaltung stattfinden, das vermutet Mark Gurman. In einer Einschätzung für die Agentur Bloomberg schreibt der bekannte Branchenkenner mit besten Kontakten nach Cupertino, Apple werde eine weitere Keynote ausrichten, um seine neuen MacBooks zu präsentieren.

Keynote mit Apple Silicon-Macs im November

Noch dieses Jahr sollen erste MacBooks mit der neuen Prozessorarchitektur Apple Silicon auf den Markt kommen, wie wir in Frühren Meldungen berichtet hatten. Erwartet wird etwa ein neues MacBook Pro, sowie ein 12 Zoll-MacBook mit wundersam langen 20 Stunden Akkulaufzeit. Diese dritte Keynote soll im November abgehalten werden. So viele Veranstaltungen in rascher Folge sind ungewöhnlich für Apple, aber durch den digitalen Charakter der Events wird alles leichter.

Natürlich wollen wir hoffen, dass die unglücklichen Umstände, die diese Präsentationsform zum neuen Quasi-Standard erhoben haben, möglichst bald wieder verschwinden.

