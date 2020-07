Zum Kauf von iTunes-Karten genötigt: Kunden reichen Sammelklage gegen Apple ein

Apple wurde in den USA von Kunden verklagt, die dem Unternehmen eine Mitschuld an Betrügereien mit iTunes-Karten geben. Während der Vorwurf womöglich gerechtfertigt ist, hat die Klage doch einen einigermaßen seltsamen Hintergrund.

Mit iTunes-Karten werden systematisch schwunghafte Geschäfte gemacht. Mit den Guthabenkarten lassen sich Apps, Diensteabos und Bücher im Apple-Ökosystem erwerben und dies nutzen auch Betrüger aus. Nun haben einige US-Kunden von Apple Klage gegen das Unternehmen eingereicht, das ihrer Meinung nach nicht ausreichend engagiert gegen diesen Betrug vorgeht. Die Klage, die vor dem Bezirksgericht für Nordkalifornien eingereicht wurde, wirft Apple vor, an der Betrugsmasche mitzuverdienen. Apple kassiert 30% von fast jedem Geschäft, das im App Store / iTunes Store getätigt wird, nur bei Abos sinkt dieser Anteil nach einem Jahr auf die Hälfte. Daher habe Apple kein gesteigertes Interesse daran, dem Betrug Einhalt zu gebieten, obwohl es das aufgrund seiner weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten auf seinen App Store und auch das Vertriebsmodell für die iTunes-Karten leicht könnte, so die Kläger.

Kunden zum Kauf von iTunes-Karten genötigt

So weit ist die Intention der Kläger durchaus nachvollziehbar, der eigentliche Auslöser der Klage ist jedoch ein wenig abenteuerlich. Danach werden immer wieder Kunden in den USA zum Kauf von iTunes-Karten genötigt. Unter dem Vorwand, diese zur Begleichung von Steuerschulden oder der Abwendung einer Verhaftung vorlegen zu müssen, sähen viele von Betrügern unter Druck gesetzte Kunden keine andere Möglichkeit, als die angebliche Schuld in Form von iTunes-Karten zu begleichen. Wenn staatliche Strafverfolgungsbehörden allerdings tatsächlich einmal auf eine Bezahlung in iTunes-Guthaben abstellen sollten, stehen wohl deutlich größere Probleme im Raum als die Aktivitäten einer Betrügerbande. Wie die Chancen für die Klage stehen, ist nicht gut abschätzbar, da Apple alles tun dürfte, um zu beweisen, nicht effektiv gegen den Betrug vorgehen zu können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!