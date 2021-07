Home Hardware Zeitbombe Time Capsule: Apples alte Backup-Lösung durch defekte Festplatten gefährdet

Zeitbombe Time Capsule: Apples alte Backup-Lösung durch defekte Festplatten gefährdet

Apples alte Backup-Lösung Time Capsule ist womöglich eine Zeitbombe für viele Nutzer, die die Hardware noch immer einsetzen. Die Laufwerke von Seagate, die die Geräte enthalten, sind von einem Fehler betroffen, der zum Verlust der Daten führen kann, warnt aktuell ein Berliner Datenrettungsunternehmen.

Wer noch immer auf eine Time Capsule setzt, um seinen Mac regelmäßig zu sichern, für den dürfte diese Entdeckung eines Berliner Dienstleisters für Datenrettung interessant sein. Das Unternehmen erklärt, dass die Time Capsule von einem Fehler betroffen ist, der zum Ausfall der Geräte und dem Verlust der Daten führen kann.

Hintergrund der Anfälligkeit ist laut der Datenretter ein Designproblem bei den eingesetzten Festplatten. Die von Apple verkauften Backupmedien setzen auf eine Festplatte von Seagate vom Typ Grenada (ST3000DM001 / ST2000DM001 2014-2018. Dieses Modell setzt auf zwei Materialien in dem Bereich, in dem die Leseköpfe der HDDs geparkt werden. Die Konstellation der Seagate-Platte bewirke ein Risiko des Brechens des Trägers. In der Folge werden die Platten bei weiterer Benutzung beschädigt und häufig restlos unbrauchbar, so die Datenretter.

Probleme mit Festplattentyp sind schon lange bekannt

Dieses Problem betrifft logischerweise alle Festplatten von Seagate des genannten Typs. Bekannt ist dieses Problem allerdings schon länger. Wenigstens seit 2016 haben Hersteller und Verkäufe Kenntnis von der Anfälligkeit, es gab allerdings nie eine entsprechende Information oder eine Produktrückruf.

Laut der Experten sind vor allem die Apple-GEräte mit den Modellnummern ME177Z/A und ME182Z/A von dem Problem betroffen. Apple hatte dieses Produkt bereits 2018 abgekündigt, Nutzer der Geräte sollten die Einheiten umgehend außer Dienst stellen. Wer sich verwegen fühlt, kann versuchen, die anfällige Seagate-Festplatte gegen ein anderes Modell zu tauschen. Weitere Informationen finden sich hier bei den Berliner Datenrettern..

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!