YouTube untersucht Probleme auf dem Apple TV, seid ihr betroffen?

YouTube untersucht nach eigenen Angaben ein Problem, das auf dem Apple TV auftreten kann. Hierbei kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn Videos abgespielt werden sollen, sobald ein Nutzer sich mit seinem Konto anmeldet. Habt ihr dieses Problem ebenfalls beobachtet?

YouTube-Nutzer haben seit einiger Zeit offenbar Probleme mit der Nutzung des Dienstes am Apple TV. Hierbei wird eine Fehlermeldung angezeigt, sobald Nutzer versuchen, ein Video abzuspielen. Das Problem tritt auf dem Apple TV 4K und Apple TV HD auf, weit verbreitet ist der Fehler offenbar nicht. Er tritt auch nur dann auf, wenn Nutzer sich zuvor mit ihrem Konto angemeldet haben.

Thanks for reaching out – we've seen similar reports where the YouTube app is not working on the Apple TV, and we're looking into it.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) March 20, 2021