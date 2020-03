XL-Leak-Podcast: iPhone 12 | Apple Watch S6 | iOS 14 | watchOS 7 | AirPods Max und mehr – Apfelplausch 135

Puh, da hatten wir aber heute viel zu besprechen: Neues zum iPhone 12, Neues zur Apple Watch Series 6, Neues zu iOS 14 sowie watchOS 7 und Neues zu den Premium-AirPods. Die Episode heute ist randvoll mit recht spannenden Apple-Gerüchten, Patenten und mehr der letzten Tage. – willkommen zur Folge 135 des Apfelplausch Podcast. Schön, dass ihr zuhört.

Wie gut, dass wir die heutige Folge am Montag aufgenommen haben, so konnten wir die verschiedenen spannenden Entwicklungen noch einbauen, die erst an diesem Montag bekannt wurden. Zunächst aber legen wir natürlich los mit Post von euch.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und AirPods-Update von Lukas

Intro und AirPods-Update von Lukas 00:07:20: Hörerpost: Tücken bei „Apple-Watch mit iPhone entsperren“ | Große Fehler in Apple Karten

Hörerpost: Tücken bei „Apple-Watch mit iPhone entsperren“ | Große Fehler in Apple Karten 00:18:00: iPhone 12: Leaks zu Design, Kamera, Akku, Display und mehr

iPhone 12: Leaks zu Design, Kamera, Akku, Display und mehr 00:32:35: Gerüchte zu AirTag und Notchless iPhone

Gerüchte zu AirTag und Notchless iPhone 00:43:00: iOS 14 und watchOS 7: Funktionen, Icons und mehr geleakt, Hinweis auf neue Apple Kopfhörer, Blutsauerstoff-Sensor für die Watch und mehr

iOS 14 und watchOS 7: Funktionen, Icons und mehr geleakt, Hinweis auf neue Apple Kopfhörer, Blutsauerstoff-Sensor für die Watch und mehr 01:06:30: Neue iMacs und Mac Minis | miniLED-Display-Technik bald in Macs und iPads?

Neue iMacs und Mac Minis | miniLED-Display-Technik bald in Macs und iPads? 01:15:30: Patent: Nächster HomePod mit Touch-Mantel?

Das iPhone 12 wird erneut ein großes Kamera-Update

Apple wird im iPhone 12 eine Kamera einbauen, mit der man wieder zu Samsung aufschließen möchte, das zumindest deuten Leaks an, über die Lukas am Wochenende berichtet hatte. Auch zu den übrigen Eigenschaften des neuen Smartphones, das im Herbst erwartet wird, gab es einige neue Hinweise.

Heute indes folgten Leaks zu anderen kommenden Updates.

Was die Apple Watch bald alles kann

Den Blutsauerstoff mit der Apple Watch messen, das soll bald möglich sein. Auch wurden eine ganze Reihe neuer Funktionen der Apple Watch und von watchOS 7 geleakt, wie wir heute Nachmittag berichtet hatten. Zudem kommt wohl ein neuer Premium-AirPod, aber nicht vor Herbst.

Neues bei iPad und Mac

Weiter brachte die letzte Woche eine Art Ankündigung von insgesamt sechs Mini-LED-Geräten von Apple, verschiedene iPads und Macs sollen die neuen Displays erhalten, heißt es. Die neuen AirPods Pro Lite sollen auch bald kommen, wenn auch niemand weiß, wann genau.

HomePod per Berührung steuern

Und zum Schluss berichtet lukas über ein aktuelles Patent Apples zum HomePod und ich bin ziemlich unzufrieden mit dieser Aussicht.

