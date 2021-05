Home Apple WWDC 2021: Apple legt Fahrplan für die Entwicklerkonferenz vor

Apple hat den Fahrplan für die WWDC 2021 bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet bekanntlich am 07. Juni statt und zwar erneut rein digital, Corona verhindert nach wie vor Großveranstaltungen. Wie üblich beginnt die Entwicklerkonferenz ohne anwesende Entwickler mit der Keynote, darauf folgen ebenfalls wie üblich Workshops und Penls, alles online.

Apples weltweite Entwicklerkonferenz WWDC 2021 findet am 07. Juni statt, das ist bereits länger bekannt, auch Siri weiß das bereits. Nun hat Apple den Ablaufplan der Veranstaltung bekanntgegeben.

Wie üblich geht die WWDC mit der Keynote los, die startet am Montag, den 07. Juni bei uns um 19:00 Uhr. Die Veranstaltung kann auf Apples Website, auf YouTube, am Apple TV, am Smart TV mit der Apple TV-App sowie in der Apple Developer-App im Livestream geschaut werden.

Vorgestellt werden die neuen Hauptversionen iOS 15, macOS 12, watchOS 8 und tvOS 15. Im Anschluss werden Entwickler erste Betas erhalten.

Die Lage der Apple-Nation

Danach folgt das, was Aufschluss über den Zustand von Apples Ökosystem geben soll und das von Apple tatsächlich „Platforms State of the Union“ genannt wird. Es wird zu nächtlicher deutscher Ortszeit abgehalten, darin werden Entwickler auch zusammenfassend mit den neuen Tools und APIs der neuen Systemversionen vertraut gemacht.

Schließlich folgt noch die Übertragung der Apple Design Awards, letztere beiden Veranstaltungen beschränken sich auf die Apple Developer-App. Zusätzlich finden sogenannte digitale Lounge-Sessions statt, diese werden via Chat abgehalten und sollen Entwicklern neue Möglichkeiten geben, Fragen an Apples Team zu den neuen Updates zu stellen.

Während der folgenden Tage finden dann ganztägig Panels und Workshops statt, in denen die Developer ausführlich mit iOS 15 und Co. vertraut gemacht werden.

