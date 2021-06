WLAN-Falle: Dieser Netzwerkname nimmt das iPhone aus dem Netz

Wenn ein iPhone-Nutzer mit einem WLAN mit einem bestimmten Namen Kontakt aufnimmt, zerschießt ihm das nachhaltig die WLAN-Funktion seines Geräts. Auch AirDrop ist anschließend hinüber. Die Wiederherstellung der Netzwerkfunktionen des betroffenen Geräts ist zwar möglich, aber der Vorgang ist unbequem.

Apple-Nutzer sind von einem potenziellen Problem in Zusammenhang mit der Nutzung von WiFi betroffen. Wie ein Sicherheitsforscher unlängst entdeckt hat, führt die Verbindung mit einem Netzwerk mit einer ganz bestimmten SSID dazu, dass die Netzwerkfunktionen des Geräts nachhaltig durcheinander gebracht werden.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021